В Бундестаге предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Киева

Global Look Press/IMAGO/Jochen Eckel Странам Евросоюза стоит согласовать действия в сфере миграционной политики, так как в случае прекращения поддержки киевского режима в страны блока массово хлынут украинские беженцы, заявил глава комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер в беседе с изданием Tagesspiegel.