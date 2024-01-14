Театр абсурда
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Театр абсурда

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Если всякого рода риши сунаки вконец разозлят Россию, Британия исчезнет так же как Атлантида

Если всякого рода риши сунаки вконец разозлят Россию, Британия исчезнет так же как Атлантида

Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, с таким предостережением Лондону выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с визитом британского главаря Риши Сунака в Киев.

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