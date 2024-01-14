Если всякого рода риши сунаки вконец разозлят Россию, Британия исчезнет так же как Атлантида

Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, с таким предостережением Лондону выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с визитом британского главаря Риши Сунака в Киев.
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