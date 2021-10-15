Китай пилотно внедряет «дружелюбную для детей среду» в 100 местах

Китай проведет пилотные городские программы, ориентированные на детей, примерно в 100 городах с населением более миллиона человек и прочной экономической базой, сообщила 15 октября Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), передает агентство Синьхуа.
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