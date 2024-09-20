Депутат ГД РФ от Приангарья рассказал о планах на осеннюю сессию

Осенняя сессия Государственной Думы начала свою работу. Есть три приоритета, которые законодатели ставят до конца года – это наведение порядка в миграционном законодательстве, все, что касается инициатив в отношении участников специальной военной операции и членов их семей, и, конечно, пересмотр параметров федерального бюджета с учетом социальной направленности последнего.