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Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки.  «Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 мск», — сообщила Мосбиржа.

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