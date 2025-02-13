Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки. «Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 мск», — сообщила Мосбиржа.