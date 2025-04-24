Какой сегодня день: 25 апреля

25 апреля отмечается День дочери. Основная задача организации Дня дочери - привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.
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