Интервью Лаврова Такеру: уже миллионы просмотров, как посмотреть, как комментируют

Его можно посмотреть , сообщает г-к Пул №3. НгП раZVедка приводит комментарии иностранцев под видео с беседой: «Лавров – гений и самый опытный министр иностранных дел на планете», - многие восхищаются нашим министров и говорят том, что мир должен проснуться и объективно посмотреть на происходящее.
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