Кто больше всех выиграет от победы Трампа: Америка, Европа, Россия?

﻿﻿Выбор между Байденом и Трампом — это раскол между транснациональными корпорациями и их союзниками, которые поддерживают дальнейшую глобализацию (Байден), и протекционистскими националистами, которые поддерживают местный бизнес и грозят поднять тарифы на иностранные товары (Трамп).