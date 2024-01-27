Кто больше всех выиграет от победы Трампа: Америка, Европа, Россия?

Выбор между Байденом и Трампом — это раскол между транснациональными корпорациями и их союзниками, которые поддерживают дальнейшую глобализацию (Байден), и протекционистскими националистами, которые поддерживают местный бизнес и грозят поднять тарифы на иностранные товары (Трамп).
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