Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 7 декабря

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области.