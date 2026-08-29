Килинкаров: на Украине не будет женской мобилизации, но усилится мужская

Бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что украинские власти будут ужесточать принудительную мобилизацию — в первую очередь, ради сохранения финансовой поддержки со стороны Европы.
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