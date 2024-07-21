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CNN: Зеленский пытается наладить контакт с Трампом, намекая на переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский "сменил тон" по вопросу переговоров с Россией и пытается наладить контакт с потенциальной будущей администрацией кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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