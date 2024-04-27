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Брат Кристиана Маккэффри был задрафтован «Вашингтоном». Все выборы третьего раунда драфта НФЛ

В Детройте состоялся третий раунд драфта НФЛ. Клубы выбрали 36 футболистов. «Майами Долфинс» были лишены выбора №22 в 3-м раунде за нелегальные переговоры с квотербеком Томом Брэди и тренером Шоном Пейтоном в 2022 году.

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