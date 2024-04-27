Брат Кристиана Маккэффри был задрафтован «Вашингтоном». Все выборы третьего раунда драфта НФЛ

В Детройте состоялся третий раунд драфта НФЛ. Клубы выбрали 36 футболистов. «Майами Долфинс» были лишены выбора №22 в 3-м раунде за нелегальные переговоры с квотербеком Томом Брэди и тренером Шоном Пейтоном в 2022 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии