Посол Гончар: участие НАТО в атаках Украины на Россию грозит ответными мерами

Страны — члены НАТО перестали гнушаться предоставления своих территорий, а также морского и воздушного пространства для атак Украины на Россию.
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