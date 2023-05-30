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В Хабаровском крае после смертельных беспорядков в ИК будут судить "авторитета"

В Хабаровском крае после смертельных беспорядков в ИК будут судить "авторитета"

Перед судом в Хабаровском крае будут представлены криминальный лидер и 11 отбывающих наказание лиц, которые обвиняются в организации дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

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