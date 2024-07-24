Си Цзиньпин направил поздравительное послание участникам 6-го Китайско-российского энергетического бизнес-форума

Пекин, 23 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник направил поздравительное послание участникам 6-го Китайско-российского энергетического бизнес-форума, заявив, что Китай готов вместе с Россией непрерывно продвигать взаимовыгодное сотрудничество в энергетическом секторе, чтобы способствовать более мощному, экологичному и здоровому развитию глобальной энергетической отрасли.