Синоптик Леус: осень в Москве за 30 лет стала теплее на полградуса

Осень в Москве за последние три десятилетия стала заметно теплее. Средняя температура выросла на полградуса, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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