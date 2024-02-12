Минцифры занялось совместимостью. Отечественное ПО для отечественных ОС

В России вводятся требования по совместимости программного обеспечения с отечественными ОСМинцифры планирует ввести новые правила, направленные на повышение совместимости российского программного обеспечения с операционными системами (ОС), разработанными отечественными компаниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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