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Минцифры занялось совместимостью. Отечественное ПО для отечественных ОС

Минцифры занялось совместимостью. Отечественное ПО для отечественных ОС

В России вводятся требования по совместимости программного обеспечения с отечественными ОСМинцифры планирует ввести новые правила, направленные на повышение совместимости российского программного обеспечения с операционными системами (ОС), разработанными отечественными компаниями.

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