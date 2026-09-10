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Татар-информ

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Из-за удара вражеского БПЛА по частному дому в Курской области погиб мужчина

Из-за удара вражеского БПЛА по частному дому в Курской области погиб мужчина

61-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского дрона на частный дом в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

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