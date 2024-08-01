"Я ПРИНЦ, ЦЕЛУЙ НОГИ": В КИРГИЗИИ ПОДРОСТКА ПЫРНУЛИ НОЖОМ ЗА ТО, ЧТО ОН РУССКИЙ

ГМ Георгий Михалев Ну если в Дагестане, а это Россия, исламисты в полный рост кошмарят народ, то что же вы хотите от мусульманских стран. Эти страны оккупированы радикальными исламистами.

дима дубровин какой там на два месяца закрыли. на кол эту скотину что бы другие боялись.