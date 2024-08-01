ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Новости с пространства СНГ становятся всё тревожнее. В Киргизии местный житель заставил 15-летнего русского паренька целовать ему ноги.
"Я ПРИНЦ, ЦЕЛУЙ НОГИ": В КИРГИЗИИ ПОДРОСТКА ПЫРНУЛИ НОЖОМ ЗА ТО, ЧТО ОН РУССКИЙ
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Ну если в Дагестане, а это Россия, исламисты в полный рост кошмарят народ, то что же вы хотите от мусульманских стран. Эти страны оккупированы радикальными исламистами.
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1 час.
дима дубровин
какой там на два месяца закрыли. на кол эту скотину что бы другие боялись.
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1 час.
S
Serg
С чего бы такое внимание спецслужб? Да с того, что желтомазые обезьяны ссут, что их миграции в Россию придет капец. А совсем не потому, что у них правосудие равноправное по отношению к гражданам страны разных национальностей.
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