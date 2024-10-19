Очень нежный и деликатный паштет из свеклы и копченого лосося — вкусная и красивая закуска Паштет из свеклы, копченого лосося и крем-сыра — очень нежный и деликатный паштет! Надо: 200 г крем-сыра ( в оригинале маскарпоне) 60 г вареной свёклы 120 копчёного лосося 1-2 ст.