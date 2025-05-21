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Международная группа ученых призвала NASA принять быстрое решение о возможном повторном использовании малых спутников «Янус» для миссии к астероиду Апофис, который должен пройти всего в 32 000 км от Земли 13 апреля 2029 года

﻿﻿Международная группа ученых призвала НАСА быстро принять решение о повторном использовании малого спутника Janus для миссии к астероиду Апофис, который должен пролететь всего в 32 000 км от Земли 13 апреля 2029 года.

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