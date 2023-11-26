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Парламентская газета

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День 27 ноября в истории

День 27 ноября в истории

День морской пехоты Установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года. В этот день в 1705 году Петр I подписал указ «учинить полки морских солдат (числом по флоту смотря) и разделить оных по капитанам вечно, к которым надлежит капралов и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строя и порядков».

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