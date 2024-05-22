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Подрядчики не доделали подъездную дорогу к «Сибирь-Арене»

Подрядчики не доделали подъездную дорогу к «Сибирь-Арене»

Проезд к «Сибирь-Арене» так и не доделали. Работы на участке обещают начать в этом году. На заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике 21 мая в Заксобрании Новосибирской области начальник управления автомобильных дорог мэрии регионального центра Сергей Эпов ответил депутатам на вопрос о готовности проезда к «Сибирь-Арене».

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