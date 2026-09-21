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Регионы России

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Суд Екатеринбурга приговорил двух подростков к срокам за поджог локомотива

Суд Екатеринбурга приговорил двух подростков к срокам за поджог локомотива

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновными двух молодых людей, которые в декабре 2024 года, будучи несовершеннолетними, подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги.

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