Захарова оценила отношения России с Германией и Францией

Отношения стран значительно осложнились. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что подписание Германией и Францией соглашения о безопасности с Украиной не влияет на отношения с Россией, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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