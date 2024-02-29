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Захарова оценила отношения России с Германией и Францией

Захарова оценила отношения России с Германией и Францией

Отношения стран значительно осложнились. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что подписание Германией и Францией соглашения о безопасности с Украиной не влияет на отношения с Россией, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».

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