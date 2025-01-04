Почему представитель Палестины заплакал во время заседания Совбеза ООН Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур со слезами на глазах зачитал послание врача из Сектора Газа, убитого в результате израильского авиаудара.
В ООН задан «еврейский вопрос»
Комментарии
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Алексей Тан
В ООН задан «еврейский вопрос» ============ И Справедливость.("любовь" библ.) ЭТО не милосердие... а ПО ДЕЛАМ ВАШИМ,.... То есть!, кого Вы вырастили, с теми вы и живёте,... что вырастили, то вы и съели, .... что вы построили, в том доме и живёте.
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14 час.
СЗ
Светлана Зуева
Израиль живет на чужой территории! Это израильтяне,проклятый богом народ,должен каяться и страдать за предательство Иисуса Христа!
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5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
жыды и евреи - два разных народа.сейчас в израильтянии правят жыды.
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1 час.
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