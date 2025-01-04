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В ООН задан «еврейский вопрос»

В ООН задан «еврейский вопрос»

Почему представитель Палестины заплакал во время заседания Совбеза ООН Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур со слезами на глазах зачитал послание врача из Сектора Газа, убитого в результате израильского авиаудара.

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Комментарии
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Алексей Тан
В ООН задан «еврейский вопрос» ============ И Справедливость.(&quot;любовь&quot; библ.) ЭТО не милосердие... а ПО ДЕЛАМ ВАШИМ,.... То есть!, кого Вы вырастили, с теми вы и живёте,... что вырастили, то вы и съели, .... что вы построили, в том доме и живёте.
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14 час.
СЗ
Светлана Зуева
Израиль живет на чужой территории! Это израильтяне,проклятый богом народ,должен каяться и страдать за предательство Иисуса Христа!
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5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
жыды и евреи  - два разных народа.сейчас в израильтянии правят жыды.
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1 час.

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