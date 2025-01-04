Алексей Тан

В ООН задан «еврейский вопрос» ============ И Справедливость.("любовь" библ.) ЭТО не милосердие... а ПО ДЕЛАМ ВАШИМ,.... То есть!, кого Вы вырастили, с теми вы и живёте,... что вырастили, то вы и съели, .... что вы построили, в том доме и живёте.