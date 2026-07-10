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«Автомобилист» продлил контракты с Малоросияновым и Максимом Тарасовым на 2 года

« Автомобилист » продлил контракты с двумя 20-летними хоккеистами клубной системы. С нападающим Максимом Тарасовым и защитником Даниилом Малоросияновым заключены новые двусторонние соглашения на 2 сезона – до 31 мая 2028 года.

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