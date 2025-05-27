Актриса Татьяна Лазарева* чудом спаслась при возгорании автомобиля

Актриса и певица из Новосибирска Татьяна Лазарева* оказалась в экстремальной ситуации. Она вместе с дочерью Антониной направлялась в аэропорт одного из испанских городов, когда в её автомобиле внезапно отказали тормоза.
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