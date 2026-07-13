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«Барса» хочет продать Феррана, чтобы не выплачивать 7-8 млн евро, положенные «Ман Сити» при продлении контракта форварда (The Athletic)

« Барселона » готова продать Феррана Торреса этим летом, поскольку продление его контракта вынудит клуб выплатить «Манчестер Сити» около 8 млн евро, пишет The Athletic.

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