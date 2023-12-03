В Приморье произошла авария с перевертышем

В Приморском крае произошла серьезная авария. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся после столкновения с двумя другими машинами в поселке Угловом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал vlsd_ork.
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