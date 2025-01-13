Кимаковский: Киев планирует вывод ВСУ из Великой Новоселки и Времьевки

Разговор о выводе подразделений из поселка городского типа Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике ведет командование ВСУ, заявил советник главы Республики Игорь Кимаковский 13 января в эфире телеканала «Звезда».
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