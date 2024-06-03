Хрущёв его очень боялся, а потому оболгал и выставил перед страной кровавым палачом. Маршал СССР, незаслуженно преданный забвению

vagas Karlito

Правда плутает как обычно в интерпретациях дающих оценки ! К сожалению нет такого метода который позволил бы правду утвердить ибо это очень сложно и любой метод зароется в мусоре досужих толкований!) Жизнь индивида кратковременна! Есть настоящее и предполагается энное будущее, а о прошлом только рассуждения !