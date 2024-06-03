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Добрый Мир

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Хрущёв его очень боялся, а потому оболгал и выставил перед страной кровавым палачом. Маршал СССР, незаслуженно преданный забвению

Хрущёв его очень боялся, а потому оболгал и выставил перед страной кровавым палачом. Маршал СССР, незаслуженно преданный забвению

20 апреля 373 прочитали Министр пропаганды гитлеровской Германии любил повторять, что- "Правда, эта та ложь, в которую все поверили!".

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Комментарии
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vagas Karlito
Правда  плутает как обычно в интерпретациях дающих оценки ! К сожалению нет такого метода   который позволил бы правду утвердить ибо это очень сложно и  любой метод зароется в мусоре досужих толкований!) Жизнь индивида кратковременна! Есть настоящее и  предполагается энное будущее, а о прошлом только рассуждения !
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