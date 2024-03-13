Китай призвал Республику Корея сделать правильный выбор и избегать ненужного обременения двусторонних отношений

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Китай призывает Республику Корея /РК/ сделать правильный выбор, воздержаться от спекуляций соответствующим вопросом в слепом подражании другим и избегать ненужного обременения отношений с Китаем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)