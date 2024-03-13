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Китай

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Китай призвал Республику Корея сделать правильный выбор и избегать ненужного обременения двусторонних отношений

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Китай призывает Республику Корея /РК/ сделать правильный выбор, воздержаться от спекуляций соответствующим вопросом в слепом подражании другим и избегать ненужного обременения отношений с Китаем.

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