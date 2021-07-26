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Русская девушка поверила голландцу, а вышла замуж за швейцарского миллионера

Сьеджин Бывает такое, что чувствуешь, а словами объяснить не можешь. А потом вдруг выясняется, что всё сделано правильно и ты устроил чью-то жизнь.

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Nataly
Знаете, есть чувство собственной важности или собственной уникальности, у меня же чаще всего чувство собственной жалкости. Звучит коряво, но как есть. Чувство это появляется исключительно в отношениях, другие сферы жизни оно обходит мимо. Думаю, оно знакомо всем женщинам, на которых экономили, которых упрекали, которыми пренебрегали. Собственная жалкость. Не путать с жалостью к себе. Себя жалеть можно и нужно. Жалость к себе - это такая возможность почувствовать себя беспомощным ребёнком. Жалкость приводит в тупик взрослой безвыходности.Самое главное, что мужчина уходит на задний план. Жалкий не он со своей жадностью, ленью, ворчливостью, а вы. Потому что другим женщинам дарят цветы, берегут от домашних дел, трудной работы и вообще всячески поддерживают, как морально и физически, так и материально. На мне экономили, уже не раз про это писала. Обидно, запомнилось. Трудно перестать быть женщиной, на которой экономят, если каждая потраченная мужчиной сторублёвка вызывает щенячий восторг. Как мало надо женщине Только начиналось общение с мужчиной, который очень понравился. Цветов и свиданий в ресторанах конечно же не было. Оправдывала, мол, нет и не надо мне, это не главное. Сама могу всё себе купить, накормить, порадовать. В одну из встреч предложил выпить кофе. Заказала я только напиток без куска торта, пирожного и всего остального. Потратил на меня 100 рублей, а сколько у меня радости и благодарности было, даже стыдно сейчас вспоминать. Сразу настроение лучше стало, блеск в глазах появился, пока не дошло, чему именно я радуюсь.Здесь говорят про меркантильных женщин, которые и квартир с мужчин добились, и автомобилей, и хоть мало-мальских бизнес стартов. А в жизни женщины радуются потраченной на них копейке и смотрят на мужчин щенячьими глазами. К чему я это говорю? К тому, что нормальная уважающая себя женщина всегда требует большего от себя и от остальных. Это не значит, что дела обесцениваются, а история заканчивается старухой у разбитого корыта, нет. То, что вам нужно от жизни для собственного комфорта и счастья, определяет вас. Думаю, с моей некогда имеющейся самооценкой всё понятно... Не каждая обрадуется потраченной на неё сторублёвке. Кто-то наоборот оскорбится и даст мужчине отворот-поворот. И это правильно. В конце концов, с нами поступают так, как мы сами разрешаем с собой поступать. Купить кофе за сто рублей я и сама могу. И куда уж лучше смотреть щенячьими глазами, полными преданности и любви, на своё отражение в зеркале, чем на мужчину, который бережёт каждую копейку. Женщине много надо. Честно? Не знаю женщину, которая была бы счастлива в шалаше. Некоторые лукавят. Пока соглашаемся на малое, другого и не будет. Лучше от мужчины требовать и ожидать, чем быть заложницей собственной жалкости.

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