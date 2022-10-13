Сила в правде

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Тактическая победа Запада и стратегические цели России

Тактическая победа Запада и стратегические цели России

В среде экспертов, которые смотрят на нынешний кризис глобально, а не под углом пропаганды одной или другой стороны, принято считать, что при любом исходе противостояния Запад (не весь, а исключительно США и Великобритания) окажется в выигрыше.

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