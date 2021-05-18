Школьники Александровского района учатся создавать 3D-модели в «Точке роста»

Так, в центре запущены уроки 3D-моделирования, робототехники и программирования. Мама Артема и Михаила Банновых, которые занимаются в центре, считает, что такие занятия помогают выявить у ее сыновей таланты и определиться в профессии в будущем.
Так, в центре запущены уроки 3D-моделирования, робототехники и программирования. Мама Артема и Михаила Банновых, которые занимаются в центре, считает, что такие занятия помогают выявить у ее сыновей таланты и определиться в профессии в будущем.
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