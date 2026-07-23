В США сделали предупреждение о последствиях законопроекта о санкциях против России

Законопроект американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о новых санкциях против России и сотрудничающей с ней странах, включая Китай, Индию, Азербайджан, Францию, Венгрию, Бельгию и Словакию, ударит прежде всего по самим США.