Политика как он...
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Политика как она есть

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В США сделали предупреждение о последствиях законопроекта о санкциях против России

В США сделали предупреждение о последствиях законопроекта о санкциях против России

Законопроект американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о новых санкциях против России и сотрудничающей с ней странах, включая Китай, Индию, Азербайджан, Францию, Венгрию, Бельгию и Словакию, ударит прежде всего по самим США.

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