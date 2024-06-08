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Если будут озвучивать цифры из реальной жизни

Если будут озвучивать цифры из реальной жизни

Правительственные чиновники говорят, что за последние несколько лет рост реальных доходов граждан РФ повысился на 30%.

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Комментарии
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Владимир Тихомиров
Вот есть такой показатель как минимальная оплата одного часа труда. Но этот показатель ни за что не пройдет в Думе!
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12 час.
Лидия
О пенсионерах опять никто не вспомнил, лекарства уже почти полпенсии забирают. Даже &quot;макарошки&quot; взвешиваю, чтобы лишнее не приготовить. Грустно!
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8 час.
Геннадий Хрипунов
Выросла на один рубль, а отобрали десять.
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6 час.

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