The Guardian: низкокалорийные и краткосрочные диеты оказались эффективны

Исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета, показало, что для подростков, страдающих ожирением, оказались безопасны и эффективны краткосрочные, очень низкокалорийные диеты, если они находятся под наблюдением опытного диетолога.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии