Армия России сносит мосты за Купянском, блокируя переброску сил врага (ВИДЕО)

Армия России сносит мосты за Купянском, блокируя переброску сил врага. Российские войска нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе села Петровка на купянском направлении.
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