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МИД РФ передаст данные о преступлениях ВСУ в международные организации

МИД РФ передаст данные о преступлениях ВСУ в международные организации

Данные о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут собраны и переданы в представительства России при международных организациях, чтобы они смогли ознакомиться с информациях об атаках украинских боевиков на мирных жителей.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
За всю историю  сосуществования  России со странами Европы могли бы уже сделать вывод о том, что жаловаться на их поведение бесполезно. Может  пора уже заняться делом. Наши друзья, армия и флот, должны с ними разобраться. Дайте им такую возможность
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