МИД РФ передаст данные о преступлениях ВСУ в международные организации

ИО

Игорь Овчаренко

За всю историю сосуществования России со странами Европы могли бы уже сделать вывод о том, что жаловаться на их поведение бесполезно. Может пора уже заняться делом. Наши друзья, армия и флот, должны с ними разобраться. Дайте им такую возможность