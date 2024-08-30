Данные о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут собраны и переданы в представительства России при международных организациях, чтобы они смогли ознакомиться с информациях об атаках украинских боевиков на мирных жителей.
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