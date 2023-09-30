ООН не выявила случае жестокости по отношению к покидающим Нагорный Карабах

Организация Объединенных Наций (ООН) не зафиксировала ни одного факта жестокого обращения со стороны азербайджанцев к армянскому населению Нагорного Карабаха, которое покидает этот регион и переезжают в Армению.
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