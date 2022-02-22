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Бой на границе России: Армия и ФСБ уничтожили спецгруппу и бронетехнику ВСУ

Бой на границе России: Армия и ФСБ уничтожили спецгруппу и бронетехнику ВСУ

«Подразделение соединения Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины.

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