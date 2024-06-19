Слуцкий: Россия выйдет из ПА ОБСЕ, так как там нет условий для дальнейшей работы

Лидер партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия покинет парламентскую ассамблею (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поскольку там нет условий для дальнейшей работы.
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