Слуцкий: Россия выйдет из ПА ОБСЕ, так как там нет условий для дальнейшей работы

Лидер партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия покинет парламентскую ассамблею (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поскольку там нет условий для дальнейшей работы.