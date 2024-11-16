«Орбан абсолютно прав». От развала экономики ЕС спасёт только отмена санкций: что скажут США?

Флаги Евросоюза Gettyimages.ru Christian Dauphin845 прочтений Вчера Европейский союз должен пересмотреть санкции против России, поскольку они вызывают повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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