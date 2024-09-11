Американцы выбрали победителя дебатов между Трампом и Харрис

Кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис не удалось убедить сомневающихся избирателей голосовать за нее после предвыборных дебатов с ее оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом, передает Reuters со ссылкой на свой опрос.
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