В Тупкараганском районе строят школу на 1200 мест

В селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района полным ходом идет строительство новой 3-этажной современной школы на 1200 мест, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии