В Госдуме прокомментировали заявление главы французского МИД об ударах по России

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории России.
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