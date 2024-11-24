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В Госдуме прокомментировали заявление главы французского МИД об ударах по России

В Госдуме прокомментировали заявление главы французского МИД об ударах по России

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории России.

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