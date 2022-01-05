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РИА Новости: энергетический кризис может привести страны Евросоюза к ядерному конфликту

РИА Новости: энергетический кризис может привести страны Евросоюза к ядерному конфликту

Новый год принес в жизнь Европы немало проблем. В ближайшее время Еврокомиссия планирует проработать режим максимального содействия инвестированию в мирный атом и газовую энергетику, что совершенно не понравилось Германии, сообщает «РИА Новости».

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