Военное обозрение

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Проект БПЛА «Шмель»: отечественная реализация иностранной концепции

Проект БПЛА «Шмель»: отечественная реализация иностранной концепции

БПЛА Black Hornet - образец для создания российского "Шмеля" В настоящее время в нашей стране разрабатывается большое количество проектов беспилотных летательных аппаратов разного класса, в т.

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